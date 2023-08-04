Российскую пшеницу выдали за казахстанскую: полгода дали иностранцу на выплату 460 млн тенге

Пшеница. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодаре 38-летнего гражданина Таджикистана обязали в течение полугода выплатить 460 млн тенге и приговорили к 2,5 годам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд №2.

Сегодня гражданина Таджикистана приговорили к лишению свободы, признав виновным по ст.195 ч.4 п.2 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РК.

По версии следствия, мужчина на протяжении полутора лет ввозил "КамАЗами" из России пшеницу, а после экспортировал ее в страны Центральной Азии. При этом выдавал зерно за казахстанское. Это позволило ему уклониться от уплаты транзитного тарифа.

"Назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года. Отбытие наказания назначить в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласила приговор судья Павлодарского городского суда №2 Асемконыр Сайран.

Суд прошел в сокращенном порядке. Мужчину также обязали в течение полугода возместить нанесенный ущерб - более 460 млн тенге.

Напомним, ранее в Агентстве РК по финансовому мониторингу рассказали, что в Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции.

По данным ведомства, некий гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам, подтверждающим их казахстанское происхождение, на сумму свыше 1 млрд тенге. Тем самым он уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.

Добавим, что согласно ст.195 ч.4 п.2 УК РК причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, если эти действия причинили крупный ущерб, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031328-rossiyskuyu-pshenitsu-vydali-za-kazahstanskuyu-polgoda-dali-inostrantsu-na-vyplatu-460-mln-tenge/