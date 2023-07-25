Российскую пшеницу на миллиард тенге под видом казахстанской вывезли в страны ЦА

Пшеница. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодарской области выявлена схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что некий гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам, подтверждающим их казахстанское происхождение, на сумму свыше 1 млрд тенге. Тем самым он уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.

Досудебное расследование завершено.

"В целях защиты интересов добросовестных сельхозтоваропроизводителей ведется системная работа по пресечению фактов незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, связанных с реализацией пшеницы.

Только за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено 5 лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 млрд тенге", - отметили в АФМ.

Наказание за фиктивную выписку счетов-фактур в Казахстане

Согласно ст.216 УК РК:

1. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) исключен;

4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029936-rossiyskuyu-pshenitsu-na-milliard-tenge-pod-vidom-kazahstanskoy-vyvezli-v-strany-tsa/