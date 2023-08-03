Родители задолжали детям алименты на 30 млн тенге: главу детского центра наказали в Абайской области

Детские стулья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прокуроры Бородулихинского района наказали руководителя детского центра, родители воспитанников которого задолжали по алиментам 30 млн тенге, передает официальный сайт прокуратуры Абайской области.

"Прокуратурой Бородулихинского района области Абай проведен анализ соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детском центре.

Выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра", – говорится в сообщении.

Районная прокуратура установила 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 млн тенге.

"По пяти фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по статье 139 УК РК. На сегодня два неплательщика уже осуждены", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что в результате данной работы должники выплатили уже более 1 млн тенге. Кроме того, по акту надзора к ответственности привлечен руководитель детского центра.

Добавим, что, согласное статье 139 УК РК, неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031176-roditeli-zadolzhali-detyam-alimenty-na-30-mln-tenge-glavu-detskogo-tsentra-nakazali-v-abayskoy-oblasti/