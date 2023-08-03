Вкладчики отдали 215 млн тенге: руководителя финпирамиды осудили в Астане

Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik / Getty Images

В Астане вынесли приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Как сообщили в Агентстве по финмониторингу, данное ТОО в Астане осуществляло свою деятельность с 2020 года. Компания занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.

Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам, отметили в АФМ.

"Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентнми взносу", - пояснили в ведомстве.

Сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге.

Приговором суда руководитель ТОО "Sincere Systems" приговорен к шести годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на пять лет.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ", - обратились к казахстанцам в ведомстве.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Срок существования финансовых пирамид зависит от размера организации и предлагаемых программ: от 3 дней до 16 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031097-rukovoditeley-finansovoy-piramidy-osudili-v-astane/