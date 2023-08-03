Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вкладчики отдали 215 млн тенге: руководителя финпирамиды осудили в Астане

Опубликовано:

Мужчина строит пирамиду из денег
Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik / Getty Images

В Астане вынесли приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Как сообщили в Агентстве по финмониторингу, данное ТОО в Астане осуществляло свою деятельность с 2020 года. Компания занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.

Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам, отметили в АФМ.

"Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентнми взносу", - пояснили в ведомстве.

Сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге.

Приговором суда руководитель ТОО "Sincere Systems" приговорен к шести годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на пять лет.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ", - обратились к казахстанцам в ведомстве.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Срок существования финансовых пирамид зависит от размера организации и предлагаемых программ: от 3 дней до 16 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031097-rukovoditeley-finansovoy-piramidy-osudili-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.