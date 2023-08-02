Надгробные плиты разрисовали в Кентау: подозреваемым оказался 11-летний мальчик

Разрисованные надгробные плиты. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В городе Кентау надгробные плиты с изображениями умерших людей разрисовали синей краской. Подозреваемым оказался 11-летний мальчик, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, житель Туркестанской области поделился в соцсетях видеороликом, на кадрах которого запечатлены разрисованные надгробные плиты с изображениями умерших людей.

Как сообщили в МВД данный факт зарегистрировали по части 1 статьи 294 УК РК и провели необходимые мероприятия.

"Установлено, что совершившим правонарушение оказался 11-летний подросток, житель Кентау.

Как выяснилось, дом несовершеннолетнего находится недалеко от кладбища. Мальчик, вышедший из дома поиграть, нашел на кладбище синюю краску и разрисовал несколько надгробий и ограждения", – рассказали в полиции.

Отец ребенка выразил сожаление и принес извинения за поступок сына.

В ведомстве добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства.

Добавим, что, согласно статье 294 УК РК, вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 (172 тыс. 500 тенге) до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Между тем статья 80 УК РК (Уголовная ответственность несовершеннолетних) гласит, что:

несовершеннолетними, на которых распространяется действие настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения уголовного правонарушения исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет;

несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031036-nadgrobnye-plity-razrisovali-v-kentau-podozrevaemym-okazalsya-11-letniy-malchik/