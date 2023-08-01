Представляются помощником акима: новый вид мошенничества появился в Казахстане

Человек в маске. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Новая форма обмана людей распространяется в социальных сетях и мессенджерах в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата Абайской области.

"Мошенники, представившись должностным лицом либо помощником акима области, обращаются к предпринимателям с просьбой о финансовой помощи, отмечая, что денежные средства будут возвращены", - пояснили в ведомстве.

В акимате Абайской области отметили, что подобные случаи уже зафиксированы в соседней Восточно-Казахстанской области.

"Не исключено, что такое может произойти в любом другом регионе страны. Акимат Абайской области официально заявляет и предупреждает, что сотрудники государственных органов к подобным рассылкам не имеют никакого отношения, и призывает жителей региона не поддаваться на уловки мошенников, быть бдительными и обо всех подозрительных случаях незамедлительно сообщать в компетентные органы", - призвали в ведомстве.

Между тем полицейские напоминают, что не следует отвечать на подозрительные электронные письма или текстовые сообщения в соцсетях от людей или организаций, с которыми вы не знакомы и у вас нет и не было договорных отношений.

Не передавайте свои конфиденциальные данные посторонним лицам. Чтобы проверить законность обращения от имени банка или сотрудника государственных органов, обратитесь в эти организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030823-predstavlyayutsya-pomoschnikom-akima-novyy-vid-moshennichestva-poyavilsya-v-kazahstane/