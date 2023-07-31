Подростки играли со светофором в Туркестанской области (видео)

Мальчик у светофора. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Трое подростков из Созакского района открыли специальное устройство светофора и стали играть с ним. Родителей несовершеннолетних наказали, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Ролик с подростками появился в Сети.

"Стражи порядка выявили видеозапись, на которой неизвестные молодые люди открыли специальное устройство светофора, контролирующего дорожное движение, нажимали на кнопку подключения тока и играли с электропроводкой", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить участников видео - ими оказались трое подростков из Созакского района.

С подростками провели профилактическую и разъяснительную работу.

Они признались, что сделали это ради развлечения, и пообещали, что не будут повторять подобное в будущем.

В отношении их родителей приняли административные меры по ст. 442 КоАП РК.

Согласно данной статье:

Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей. Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на законных представителей в размере семи месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030765-podrostki-igrali-so-svetoforom-v-turkestanskoy-oblasti-video/