Задержание главы филиала прокомментировали в "Правительстве для граждан"

Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В пресс-службе "Правительства для граждан" высказались о задержании главы филиала Абайской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о задержании директора филиала госкорпорации в области Абай.

"Департамент внутренней безопасности "Правительства для граждан" в рамках своей компетенции на постоянной основе проводит мероприятия по выявлению коррупционных рисков.

Так, по ситуации в Абайской области сообщаем, что информация по директору филиала была передана в правоохранительные органы нашими сотрудниками ранее. Данная работа проведена совместно", - сообщили в госкорпорации.

Напомним, сегодня Комитет нацбезопасности сообщил о задержании сотрудника "Правительства для граждан". Отмечалось, что задержание проводилось совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона.

В КНБ сообщали, что его подозревают в получении взятки в значительном размере. Задержанный водворен в изолятор временного содержания в Семее.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно статье 366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030512-zaderzhanie-glavy-filiala-prokommentirovali-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/