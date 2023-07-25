Иностранец, пнувший ребенка в ТРЦ близ Алматы, арестован на два месяца

Задержанный. Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Иностранец, пнувший ребенка, арестован на два месяца, об этом сообщил глава Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов на своей странице в Instagram.

"На время проведения досудебного расследования мужчина, пнувший малолетнего ребенка, взят под стражу сроком на два месяца", – написал он.

Аленов добавил, что ход расследования взял лично на контроль.

Напомним, ранее в ТРЦ в Алматинской области взрослый мужчина с силой пнул девочку. В пресс-службе ДП региона сообщили, что подозреваемый – гражданин Турции.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство", которое наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Позднее детский омбудсмен Динара Закиева объяснила, почему поступок иностранца в отношении ребенка расценили как хулиганство. Закиева пояснила, что в настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030054-inostranets-pnuvshiy-rebenka-v-trts-bliz-almaty-arestovan-na-dva-mesyatsa/