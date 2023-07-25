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Задержан бывший замглавы управления Алматинской области

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Человек в наручниках
Человек в наручниках. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

Задержан бывший заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области. Об этом сообщается сегодня на сайте прокуратуры Жетысуской области.

Как рассказали в ведомстве, задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороге к селу Малайсары Кербулакского района.

"Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.361 ч.4 п.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями)", - рассказали в прокуратуре Жетысуской области.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в надзорном органе не разглашают.

Наказание за злоупотребление должностными полномочиями

Согласно ст.361 УК РК:

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Исключен;

2-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2-1 или третьей настоящей статьи: 

1) совершенные в интересах преступной группы; 

2) совершенные при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества; 

3) повлекшие тяжкие последствия,  

4) совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029953-zaderzhan-byvshiy-zamglavy-upravleniya-zhetysuskoy-oblasti/

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