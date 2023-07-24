КНБ пресек незаконную деятельность по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

Задержание. Фото: КНБ РК

В Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях при взаимодействии с прокуратурой пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП), передает официальный сайт КНБ.

По информации ведомства, имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые с использованием специальных программ удаленно подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение.

Задержание. Фото: КНБ РК

19 июля задержаны 3 основных фигуранта. При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Задержание. Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по ст.207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и ст.210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) УК РК.

Изъятые деньги. Фото: КНБ РК

Как дополнили в КНБ, в 2022 году за аналогичные преступления к уголовной ответственности привлекли 6 человек.

Оборудование. Фото: КНБ РК

Наказание за нарушение работы информационной системы

Согласно ст.207 УК РК:

1. Умышленные действия (бездействие), направленные на нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

1) в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

1) совершенные преступной группой;

2) повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Ответственность за создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ

В соответствии со ст.210 УК РК:

1. Создание компьютерной программы, программного продукта или внесение изменений в существующую программу или программный продукт с целью неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования, использования информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, нарушения работы компьютера, абонентского устройства, компьютерной программы, информационной системы или сетей телекоммуникаций, а равно умышленные использование и (или) распространение такой программы или программного продукта –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) лицом с использованием своего служебного положения;

3) в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

1) совершенные преступной группой;

2) повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029871-knb-presek-nezakonnuyu-deyatelnost-po-okazaniyu-sodeystviya-v-sdache-ent-i-ozp/