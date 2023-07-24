"Фотографировал женщин под юбкой": жителя Семея заподозрили в непристойных действиях

Мужчина нагнулся в магазине. Фото: instagram.com/abai_department_police

Жителя Семея задержали по подозрению в том, что он, предположительно, фотографировал женщину под юбкой в магазине, передает ДП Абайской области в своем официальном Instagram-аккаунте.

"В ходе мониторинга соцсетей сотрудники ДП области Абай выявили видеозапись, где неизвестный мужчина фотографировал женщин под юбкой", – говорится в сообщении.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 55-летний житель Семея. В отношении задержанного был составлен протокол по части 2 статьи 434 КоАП РК.

По информации ведомства, материал направлен в административный суд города Семей для принятия решения.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029757-fotografiroval-zhenschin-pod-yubkoy-zhitelya-semeya-zapodozrili-v-nepristoynyh-deystviyah/