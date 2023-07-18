Кинотеатр в одном из ТРЦ "заминировали" в Алматы

Звонок. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

Сообщение о якобы взрывном устройстве на территории кинотеатра в одном из ТРЦ Алматы поступила сегодня в полицию мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Данная информация, как уточнили в ведомстве, поступила в 16:25, после на место были направлены экстренные службы.

"Согласно алгоритму реагирования на такого рода сообщения, к объекту подтянулись экстренные и оперативные службы города. Саперными подразделениями был проведен комиссионный осмотр, взрывного устройства не обнаружено", - подчеркнули в ДП.

По информации ведомства, в настоящее время устанавливается личность лжетеррориста, который будет привлечен к уголовной ответственности по статье 273 УК РК.

В соцсетях пользователи публиковали кадры с места событий - на них можно заметить эвакуированных посетителей ТРЦ.

Отметим, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029156-kinoteatr-v-odnom-iz-trts-zaminirovali-v-almaty/