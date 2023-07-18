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Замглавы управления задержали в Туркестанской области

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Человек в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Заместитель руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области подозревается в получении взятки. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК.

По информации ведомства, в Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.

"Он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге за заключение договора о государственных закупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается. Согласно ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, незадолго до этого в Антикоре рассказали, что в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области МСХ РК и его пособника.

Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в Туркестане. С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029114-zamglavy-upravleniya-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/

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