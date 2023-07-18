Экс-полицейских осудили в Шымкенте за мошенничество и получение взяток

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вчера суд вынес приговор нескольким должностным лицам. Полицейских лишили званий, а также запретили им занимать должности на госслужбе, сообщается на официальном сайте суда города Шымкента.

17 июля Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента было рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых А, М., П., Н., Т. и Р.

Суд установил, что А. Т. и Р., будучи должностными лицами, обещали потерпевшей Б. не привлекать ее к административной ответственности, если она заплатит им 130 тыс. тенге. При этом отмечается, что правонарушения женщина и не совершала.

"Также, А. и М., будучи должностными лицами, осознавая, что в силу должностного положения могут способствовать совершению действии и оказывать общее покровительство, от подчиненных инспекторов роты лично путем вымогательства или при пособничестве П. и Н. систематически получали взятки", – указано в сообщении суда.

Подчеркивается, что вина подсудимых доказана показаниями участников процесса, а также собранными по уголовному делу доказательствами.

Назначая наказание суд учел тяжесть совершенного коррупционного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность обстоятельства.

Так, суд решил, что исправление подсудимых П., Н., Т. и Р. возможно без изоляции от общества. Поэтому им были назначены штрафы.

Приговором суда П. и Н. были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения:

по части 5 статьи 28 УК РК;

по пункту 4 части 3 статьи 366 УК РК.

Т. и Р. были признаны виновными:

по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК.

Им всем назначено наказание в виде штрафа, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. При этом Т. и Р. Были лишены чина старшего лейтенанта полиции.

Подсудимый А. был признан виновным в совершении уголовного правонарушения:

по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК;

по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 366 УК РК.

М. был признан виновным:

по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 366 УК РК.

"Им окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях", – говорится в приговоре суда.

А. и М. лишены чина майора полиции.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Согласно статье 366 УК РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом в части 1-1 указано, что то же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А вот согласно 3 части этой статьи, деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй, если они совершены:

путем вымогательства; группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

По части 3, о которой идет речь выше, мошенничество, совершенное:

в крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; в отношении двух или более лиц; неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

А в случаях, предусмотренных пунктом 2 – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029105-eks-politseyskih-osudili-v-shymkente-za-moshennichestvo-i-poluchenie-vzyatok/