Казахстанцы поверили обещаниям и лишились 770 млн тенге

Следственные мероприятия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.

"При этом Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге", - рассказали в АФМ.

Здесь отметили, что в настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда взята под стражу сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - обратились в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении Chia Tai Pharmaceutical по факту создания финансовой пирамиды. На тот момент сообщалось о сумме ущерба в 541 млн тенге.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029072-kazahstantsy-poverili-obeschaniyam-i-lishilis-770-mln-tenge/