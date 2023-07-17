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Осуждена главный бухгалтер "Кулан-Энерго Жылу"

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Деловая женщина сидит за столом и смотрит в бумаги
Бухгалтер. Иллюстративное фото: pexels.com

Главного бухгалтера государственного предприятия осудили в Жамбылской области по делу о хищении миллионов тенге. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте прокуратуры региона.

По информации ведомства, в районе имени Рыскулова после проведения анализа был выявлен факт хищения 7 млн тенге в КГП на ПХВ "Кулан-Энерго Жылу". В этом заподозрили главного бухгалтера.

"В ходе анализа установлено, что главный бухгалтер предприятия платежными поручениями перечисляла на свои карточные счета бюджетные средства КГП. 

При этом с целью сокрытия своих преступных деяний указывала в платежных поручениях в графе "назначение платежа" как платежи за товары, профессиональные, научные и технические услуги", - рассказали в надзорном органе.

Прокуратурой района было возбуждено уголовное дело по ст.189 ч.3 п.1 УК РК. Дело передано для проведения досудебного расследования в ДЭР по Жамбылской области. 

В итоге приговором суда главный бухгалтер предприятия признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Столько же времени она не сможет занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях.

Приговор вступил в законную силу. Незаконно перечисленные деньги возвращены государству в полном объеме. 

Добавим, что согласно ст.189 ч.3 п.1 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области оглашен приговор в отношении должностных лиц государственного предприятия "Теректі-таза су". Директора осудили на 7,5 лет лишения свободы, а главного бухгалтера - на 7 лет колонии.

По информации Антикора, оба обвинялись в хищении бюджетных средств в сумме 162 млн тенге путем излишнего перечисления заработной платы себе и работникам организации, а также необоснованного перечисления бюджетных средств поставщикам за фактически невыполненные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028968-osuzhdena-glavnyy-buhgalter-kulan-energo-zhylu/

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