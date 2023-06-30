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Должностных лиц осудили в ЗКО за хищение 162 млн тенге

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Наручники висят на решетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Западно-Казахстанской области должностные лица "Теректі - таза су" осуждены за хищение. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве рассказали, что Теректинским районным судом оглашен приговор в отношении должностных лиц государственного предприятия "Теректі-таза су".

Директора осудили на 7,5 лет лишения свободы, а главного бухгалтера - на 7 лет колонии.

"Оба обвинялись в хищении бюджетных средств в сумме 162 млн тенге путем излишнего перечисления заработной платы себе и работникам организации, а также необоснованного перечисления бюджетных средств поставщикам за фактически невыполненные работы", - сообщили в Антикоре.

Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026989-dolzhnostnyh-lits-osudili-v-zko-za-hischenie-162-mln-tenge/

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