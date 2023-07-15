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Чиновник украл 14 млн тенге с помощью ЭЦП акима в Актюбинской области

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Мужчина держит в руках пачку денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актюбинской области сотрудник акимата украл более 14 млн тенге с помощью ЭЦП акима, за что его осудили на 4 года лишения свободы.

Как сообщает передает "Диапазон", специалиста акимата Аксайского сельского округа в Темирском районе обвинили в мошенничестве.

По материалам дела, в силу своей должности он обладал правом второй подписи, а еще у него была электронно-цифровая подпись акима сельского округа.

В обвинительном акте говорится, что с апреля 2020 по декабрь 2022 года он воровал бюджетные деньги с помощью ЭЦП акима. Ущерб государству составил более 14 миллионов тенге.

Установлено, что из этой суммы 3 миллиона предназначались на выплату командировочных расходов и зарплат сотрудникам сельского акимата. Еще часть бюджетных миллионов он заработал на заключении незаконных договоров с товариществом и ИП.

В итоге суд назначил чиновнику четыре года лишения свободы средней безопасности и обязал вернуть похищенные средства государству.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере (более 13,8 млн тенге – прим. ред.), –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028784-chinovnik-ukral-14-mln-tenge-s-pomoschyu-etsp-akima-v-aktyubinskoy-oblasti/

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