Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На интернет-магазин наркотиков "вышла" полиция Астаны, поймав парня со 150 дозами

Опубликовано:

Задержанный подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Столичные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков через интернет, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

19-летний парень, подозреваемый в сбыте наркотиков через интернет-магазин, был задержан полицейскими на улице Кабанбай батыра в Астане.

"Наркосбытчик путем закладок оставлял наркотики в людных местах и центральных парках. Парень в преступлениях признался. Он рассказал полицейским о системе работы интернет-магазина и получения оттуда незаконного вознаграждения", – говорится в публикации.

Свертки с наркотическим веществом
Наркотики. Фото: polisia.kz

В пресс-службе МВД рассказали, что в ходе обыска у молодого человека изъяли 40 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения – общий вес изъятого мефедрона составил более 40 граммов (150 разовых доз).

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия по задержанию соучастников сбыта наркотиков.

Отметим, что статья 297 УК РК предусматривает наказание за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Такие действия наказываются лишением свободы – начиная от 5 лет и заканчивая пожизненным заключением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028741-na-internet-magazin-narkotikov-vyshla-politsiya-astany-poymav-parnya-so-150-dozami/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.