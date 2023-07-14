На интернет-магазин наркотиков "вышла" полиция Астаны, поймав парня со 150 дозами

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Столичные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков через интернет, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

19-летний парень, подозреваемый в сбыте наркотиков через интернет-магазин, был задержан полицейскими на улице Кабанбай батыра в Астане.

"Наркосбытчик путем закладок оставлял наркотики в людных местах и центральных парках. Парень в преступлениях признался. Он рассказал полицейским о системе работы интернет-магазина и получения оттуда незаконного вознаграждения", – говорится в публикации.

Наркотики. Фото: polisia.kz

В пресс-службе МВД рассказали, что в ходе обыска у молодого человека изъяли 40 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения – общий вес изъятого мефедрона составил более 40 граммов (150 разовых доз).

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия по задержанию соучастников сбыта наркотиков.

Отметим, что статья 297 УК РК предусматривает наказание за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Такие действия наказываются лишением свободы – начиная от 5 лет и заканчивая пожизненным заключением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028741-na-internet-magazin-narkotikov-vyshla-politsiya-astany-poymav-parnya-so-150-dozami/