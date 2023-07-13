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Антикор заявил об укрывательстве госаудиторами хищений за миллионные взятки

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Мужчина показывает содержимое дипломата другому мужчине
Мужчины в костюмах. Иллюстративное фото: David Lees/Getty Images

В Казахстане продолжаются расследования крупных хищений в сфере образования. Преступления совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел. Об этом сегодня заявило Агентство по противодействию коррупции РК в своем официальном Telegram-канале.

Так, по информации ведомства, в Жетысуской области бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета "мертвых душ" и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением.

"В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор Ревизионной комиссии Алматинской области. Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана. В настоящее время ревизор предан суду", - рассказали в Антикоре.

Аналогичный факт установлен в Алматинской области. Там руководителя отдела областной ревизионной комиссии подозревают в получении от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 млн тенге за положительные результаты аудиторской проверки.

По данному факту проводится досудебное расследование.

"Кроме этого, в Туркестанской области изобличен во взяточничестве государственный ревизор - главный инспектор областной Ревизионной комиссии.

Она подозревается в получении взятки в размере 26 млн тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в Антикоре не разглашают.

Наказание за получение взятки в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028479-antikor-zayavil-ob-ukryvatelstve-gosauditorami-hischeniy-za-millionnye-vzyatki/

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