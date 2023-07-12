Задержание казахстанца с крупной партией наркотиков сняли на видео
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В Костанайской области полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Момент задержания сняли на видео, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД POLISIA.KZ.
Как сообщили полицейские, в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Карасора-2023” был задержан 23-летний житель Рудного, который, как утверждается, распространял наркотики путем тайных закладок. Момент задержания был снят на видео. На кадрах видно, что при осмотре у мужчины в кармане находились свертки.
"У подозреваемого изъято 96 свертков “PVP“. В дальнейшем при осмотре гаража дополнительно изъято еще 65 свертков “синтетики“. Общий вес наркотических веществ составил более 50 гр.", - сообщили в полиции.
Полицейские отметили, что, по предварительным данным, задержанный распространял наркотики через Telegram-канал, при этом делал закладки не только в Рудном, но и Лисаковске.
Начато досудебное расследование по ст. 297 УК РК.
Отметим, что согласно ст.297 УК РК:
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, –
- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028420-zaderzhanie-kazahstantsa-s-krupnoy-partiey-narkotikov-snyali-na-video/