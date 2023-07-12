Иностранка хотела купить за 300 тыс. тенге казахстанское гражданство

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Иностранка хотела получить казахстанское гражданство, заплатила знакомому 300 тыс. тенге, но осталась ни с чем. Этот случай произошел в Туркестанской области, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница. По словам женщины, когда она переехала из Узбекистана в Казахстан, некий знакомый обманом выманил у нее 300 тыс. тенге, обещая помочь с получением гражданства РК.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель.

Выяснилось, что мужчина пообещал помочь с оформлением документов, взял деньги и потратил их на личные нужды. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Наказание за мошенничество в Казахстане

В соответствии со ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028338-inostranka-hotela-kupit-za-300-tys-tenge-kazahstanskoe-grazhdanstvo/