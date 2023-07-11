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Ущерб 70 млн тенге: главу дирекции развития спорта арестовали в Астане

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Человек в костюме держит документы
Чиновник. Иллюстративное фото: pexels.com

Расследование начали в отношении должностных лиц одного из спортивных учреждений акимата Астаны. Их подозревают в хищении бюджетных средств, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год должностные лица КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" завышали командировочные расходы на учебно-тренировочные сборы и соревнования – как зарубежные, так и внутри республики.

"Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных денег на командировочные расходы, передавались руководству КГУ", – заявили правоохранители.

По информации ведомства, сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составила 70 млн тенге.

"Вместе с тем установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 млн тенге от тренера за положительное решение вопроса финансирования учебно-тренировочных сборов", – добавили представители Агентства по финмониторингу.

Сейчас в отношении руководителя КГУ санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ведется досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества прописано в статье 189 УК РК.

Так, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

  • в крупном размере;
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;
  • неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

При этом в случаях, предусмотренных пунктом 2, назначается штраф от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.

При этом получение взятки также является уголовными преступлением в Казахстане.

В статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028144-rabotnikov-akimata-astany-zapodozrili-v-hischenii-poryadka-70-mln-tenge/

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