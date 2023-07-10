Водитель-"фокусник" из Шымкента менял номера авто прямо в пути

Задержанное авто. Фото: polisia.kz

В Шымкенте водитель-"фокусник" менял номера автомобиля прямо в пути. Его остановили и привлекли к административной ответственности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В минувшую субботу сотрудники ЦОУ ДП Шымкента получили сигнал через программу "Коргау" о ехавшем по Тамерлановскому шоссе автомобиле с подложным номером.

На задержание водителя инспекторы видеонаблюдения ориентировали экипаж патрульной полиции. При остановке машины стражи порядка обнаружили в багажнике оригинальный государственный знак.

Из записей с дорожных камер установлено, что транспорт въехал в город с настоящими номерами, а через некоторое время появился в области видимости видеокамер уже с фальшивыми.

В отношении 26-летнего водителя Mercedes-Benz был составлен протокол по ч.4 ст.590 КоАП РК.

Кроме того, выяснилось, что у него имеются неоплаченные штрафы за предыдущие нарушения ПДД на общую сумму свыше 100 тысяч тенге. Полицейскими транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Собранные материалы направлены в суд.

Добавим, что согласно ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028068-voditel-fokusnik-iz-shymkenta-menyal-nomera-avto-pryamo-v-puti/