Увидел объявление в Telegram: алматинца осудили на 10 лет за сбыт мефедрона

Тюрьма. Иллюстративное фото: Rizky Panuntun / Getty Images

Молодой человек был приговорен к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотических веществ - "работу" парень нашел через Telegram, сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы.

Дело рассмотрели в Медеуском суде южной столицы.

Сообщается, что осужденный увидел в Telegram объявление о приеме на работу в качестве курьера. Он связался с неким человеком с никнеймом Houston, который пообещал ему внушительный заработок за распространение наркотиков путем закладок.

После осужденный, следуя инструкциям, изготавливал и расфасовывал вещество "мефедрон" в особо крупном размере на съемной квартире.

Молодого человека признали виновным и приговорили к 10 годам заключения.

Отметим, что на официальном сайте МВД РК, полиция предупреждает о чрезвычайной опасности новых синтетических наркотиков, от которых человек попадает в зависимость уже после первой дозы.

Синтетические наркотики отличаются своей дешевизной как в изготовлении, так и в реализации. Кроме того, наркодельцы активно используют бесконтактный сбыт наркотиков, используя интернет-ресурсы и электронные платежные системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028005-uvidel-obyavlenie-v-telegram-almatintsa-osudili-na-10-let-za-sbyt-mefedrona/