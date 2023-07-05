Десятки пострадавших, ущерб на 757 млн: организаторам финпирамиды WBC вынесли приговор

Деньги. Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

Вчера, 4 июля, в столичном суде вынесли приговор трем казахстанцам, обвинявшимся в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщается на сайте суда Астаны.

Речь идет о финансовой пирамиде World Business Consulting, деятельность которой была пресечена еще в июле прошлого года.

Как установил суд, трое обвиняемых - М., К. и Н. - с 2018 по 2022 год создали и руководили структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting на территории столицы. За это время они привлекли средства граждан на более чем 757 млн тенге.

Всего по делу признаны потерпевшими 83 жителя различных городов Казахстана.

"Вина осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключением аудиторского отчета, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевшими денежных средств в финансовую пирамиду", - отметили в суде.

Приговором суда М., К. и Н. признаны виновными по статье 217 УК РК - создание и руководство финансовой пирамидой.

М. и К. приговорены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, а Н. осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027584-desyatki-postradavshih-uscherb-na-757-mln-organizatoram-finpiramidy-wbc-vynesli-prigovor/