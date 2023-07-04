Заявлением в полицию обернулась пьяная вечеринка студентов в квартире в Астане

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Студент третьего курса столичного университета после вечеринки с сокурсниками обнаружил пропажу мобильных телефонов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, студент третьего курса столичного университета обратился в полицию, заявив о пропаже мобильных телефонов после посиделок с однокурсниками.

"В ходе досудебного расследования установлено, что четверо парней организовали вечеринку с распитием спиртных напитков. Один из парней, воспользовавшись тем, что потерпевший пьян, тайно вынес два телефона из квартиры", – говорится в публикации.

Отмечается, что оперативникам пришлось обыскать подъезд с верхнего этажа до подвала, где среди мусора похищенные телефоны были найдены.

В краже, как сообщается, сознался один из участников вечеринки. Гаджеты вернули владельцу.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

В данной статье приводится определение краже – это тайное хищение чужого имущества. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027504-zayavleniem-v-politsiyu-obernulas-pyanaya-vecherinka-studentov-v-kvartire-v-astane/