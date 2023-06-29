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"Много продуктов с истекшим сроком годности": число отравившихся в кафе в Кентау увеличилось

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Машина скорой помощи приехала по вызову
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Количество отравившихся едой в одном из кафе в Кентау увеличилось до 92 человек, большинство из них – дети. В полиции по данному факту завели уголовное дело, передает сайт телеканала КТК.

Ранее к врачам обратились десятки человек – выяснилось, что все они ранее кушали в одном и том же кафе в Кентау в Туркестанской области.

Согласно последним данным, число отравившихся возросло до 92 человек. Большинство из них – дети, есть также беременные женщины.

На данный момент кафе опечатали, назначены экспертизы, санврачи проверяют, в каких условиях готовилась пища в данном кафе.

По информации телеканала, под следствием владелец заведения оказывается не в первый раз. В этом же кафе летом прошлого года массово отравились люди, во второй раз после его посещения пострадали 168 человек.

Дело взял на контроль аким Туркестанской области. В кафе, как сообщается, нашли множество нарушений.

"Обнаружено много продуктов с истекшим сроком годности. Нет сертификатов, непонятно, откуда продукты для приготовления блюд вообще взялись. Работники не проходили профосмотры, и только 12 из 20 имеют медицинские книжки. Нарушений очень много", – цитирует телеканал замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Аскара Искакова.

Источник: КТК.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевого отравления следующие:

  • тошнота;
  • рвота;
  • жидкий стул;
  • спазмы и боли в области эпигастрии.

Если эти симптомы не проходят за два дня и наблюдается обезвоживание организма (сухость во рту, головокружение, изменение цвета мочи и слабое мочевыделение), то следует обратиться к врачу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026870-mnogo-produktov-s-istekshim-srokom-godnosti-chislo-otravivshihsya-v-kafe-kentau-uvelichilos/

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