Три мешка с оружием, похищенным в ходе январских событий, нашли у кладбища в Таразе

Найденное оружие. Фото: instagram.com/zhambyl_police

В Таразе полицейские нашли возле кладбища три полиэтиленовых мешка с оружием и боеприпасами внутри, об этом сегодня сообщает ДП Жамбылской области на своей официальной Instagram-странице.

По информации ведомства, 27 июня по улице Махамбет Батыра среди зарослей травы возле кладбища стражи порядка нашли три полиэтиленовых мешка с оружием и боеприпасами.

Как сообщили в ДП Жамбылской области, из мешков были изъяты:

самозарядный гладкоствольный карабин марки "Сайга 410" с 3 боеприпасами 10,25 мм калибра;

одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ КА" 16 мм калибра;

одноствольный гладкоствольный винчестер марки Hatsan 12 мм калибра, похищенное со склада ДП Жамбылской области;

одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ 17" 16 мм калибра со стертыми заводскими номерами.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза", – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Между тем ДП региона напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям.

Напомним, ранее стражи порядка Жамбылской области уже находили тайник, в котором хранилось похищенное во время январских событий оружие.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026840-tri-meshka-s-oruzhiem-pohischennym-v-hode-yanvarskih-sobytiy-nashli-u-kladbischa-v-taraze/