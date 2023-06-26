Деньги. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Менеджера страховой компании задержали в Караганде. 35-летнюю женщину подозревают в сбыте фальшивых документов о прохождении техосмотра, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

В полицию поступила информация, что представитель одной из страховых компаний реализует фальшивые документы о прохождении технического осмотра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую - 35-летнюю женщину, которая является менеджером страховой компании.

"Изъяты улики, в том числе 24 бланка с печатями, свидетельствующими, что она занималась подделкой, изготовлением и сбытом документов о прохождении технического осмотра автотранспортного средства", - сообщили в МВД РК.

Кроме того, добавили в ведомстве, по месту проживания подозреваемой также изъяты печать страховой компании РФ, 33 бланка страховой компании РФ, 30 диагностических карт на различные транспортные средства, пневматический пистолет, два ножа.

Ножи и пистолет. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Досудебное расследование проводится по ст.385 УК РК.

Наказание за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов

Согласно ст.385 УК РК:

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026419-menedzhera-strahovoy-kompanii-zaderzhali-v-karagande/