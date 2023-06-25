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Натравил стаффорда на прохожих: собака напала на полицейского во время задержания в Атырау (видео)

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Собаку ударили палкой
Собаку ударили. Кадр из видео: instagram.com/dobroe_serdce_uralsk_

Пьяного мужчину с собакой бойцовской породы задержали стражи порядка в Атырау - в ходе задержания один из полицейских получил травму, пишет "Мой город".

В полиции региона сообщили, что вчера на пульт диспетчера поступила информация о том, что жительница Атырау не смогла войти в один из многоквартирных домов микрорайона Авангард-2 из-за собаки.

Прибывшие полицейские выяснили, что во дворе указанного дома мужчина натравил собаку породы стаффорд на гражданку и ее знакомого, в результате чего собака укусила за руку гражданина 1992 года рождения.

После, как сообщили корреспондентам в пресс-службе ДП, владелец собаки натравил собаку на полицейских, чтобы скрыться с места происшествия.

Пса удалось обезвредить, применив спецсредства, отметили в ведомстве.

Медпомощь понадобилась сотруднику полиции, который получил травму лица в результате нападения собаки.

Отмечается, медосвидетельствование показало, что 32-летний владелец пса находится в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

После произошедшего зоозащитники распространили видео, на котором собака породы стаффорд на поводке у мужчины. В это время животное дубинкой бьет мужчина в форме сотрудника полиции. Авторы сообщили, что видео снято в Атырау.

Волонтеры просят правоохранительные органы разобраться в случившемся.

По информации Британской энциклопедии, американский стаффордширский терьер (стаффорд) - порода собак, выведенная в 1936 году в США. Отмечается, что в ее родословную входят бульдоги и мастифы, используемые для медвежьей травли или собачьих боев.

Специалисты отмечают, что стаффорд является противоречивой породой в отношении темперамента - он может быть ласков и игрив, но в то же время быть чрезвычайно агрессивным по отношению к другим собаками и даже людям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026270-natravil-stafforda-na-prohozhih-sobaka-napala-na-politseyskogo-vo-vremya-zaderzhaniya-v-atyrau-video/

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