Вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении в Алматинской области

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Завершено следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что в мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области был заключен договор со строительной компанией ТОО "ПМК-7К" на выполнение капитального ремонта двух школ в селах Сарыбастау и Карагаш на общую сумму свыше 855 млн тенге.

"В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, и составлением фиктивных актов выполненных работ.

В результате его преступных действий на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 млн тенге", - сообщили в АФМ.

По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.

При этом ущерб, причиненный государству в сумме 57,5 млн тенге, полностью погашен осужденным.

Напомним, недавно стало известно, что задержан бывший заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог.

Как рассказали в прокуратуре региона, установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд 244 млн тенге.

Досудебное расследование было начато по ст.189 ч.4 п.2 УК (Хищение в особо крупном размере). Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026074-vynesen-prigovor-po-delu-o-mnogomillionnom-hischenii-v-almatinskoy-oblasti/