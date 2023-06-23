Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении в Алматинской области

Опубликовано:

Пачки тенге лежат на столе
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Завершено следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что в мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области был заключен договор со строительной компанией ТОО "ПМК-7К" на выполнение капитального ремонта двух школ в селах Сарыбастау и Карагаш на общую сумму свыше 855 млн тенге.

"В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, и составлением фиктивных актов выполненных работ.

В результате его преступных действий на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 млн тенге", - сообщили в АФМ.

По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.

При этом ущерб, причиненный государству в сумме 57,5 млн тенге, полностью погашен осужденным.

Напомним, недавно стало известно, что задержан бывший заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог.

Как рассказали в прокуратуре региона, установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд 244 млн тенге.

Досудебное расследование было начато по ст.189 ч.4 п.2 УК (Хищение в особо крупном размере). Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026074-vynesen-prigovor-po-delu-o-mnogomillionnom-hischenii-v-almatinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.