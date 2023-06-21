Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Объявленную в розыск россиянку задержали в аэропорту Алматы

Опубликовано:

Женщина в наручниках
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Гражданку России, объявленную в межгосударственный розыск, задержали в алматинском аэропорту, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов, за три дня проведенного оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2023" транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 73 гражданина, в том числе за нарушение правил пребывания 58 иностранцев, из них граждан СНГ – 54, дальнего зарубежья – 4.

Кроме того, он отметил, что пятерых иностранцев по решению суда выдворили за пределы республики.

"Также в ходе данного мероприятия по прилету авиарейса сообщением Стамбул – Алматы сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы совместно c ПС КНБ РК была задержана 33-летняя гражданка РФ, находящаяся в межгосударственном розыске по статье 158 УК РФ", – добавил Айтуганов.

В МВД напомнили, что с 19 по 25 июня проводится ОПМ "Нелегал-2023" с целью выявления лиц, которые незаконно находятся в Казахстане, а также для пресечения каналов незаконной миграции на участке обслуживания департамента.

Напомним, в мае разыскиваемую в России по подозрению в сбыте наркотиков женщину задержали в Актобе. При этом она показала поддельные документы гражданки РК.

В том же месяце сотрудники Линейного отдела полиции столичного аэропорта задержали двух нетрезвых пассажиров рейса Москва – Астана. Нарушителями оказались граждане России 36 и 46 лет, которые находились в нетрезвом состоянии.

В Караганде разыскиваемого россиянина задержали по подозрению в закладке наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025817-obyavlennuyu-v-rozysk-rossiyanku-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.