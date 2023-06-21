Объявленную в розыск россиянку задержали в аэропорту Алматы

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Гражданку России, объявленную в межгосударственный розыск, задержали в алматинском аэропорту, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов, за три дня проведенного оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2023" транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 73 гражданина, в том числе за нарушение правил пребывания 58 иностранцев, из них граждан СНГ – 54, дальнего зарубежья – 4.

Кроме того, он отметил, что пятерых иностранцев по решению суда выдворили за пределы республики.

"Также в ходе данного мероприятия по прилету авиарейса сообщением Стамбул – Алматы сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы совместно c ПС КНБ РК была задержана 33-летняя гражданка РФ, находящаяся в межгосударственном розыске по статье 158 УК РФ", – добавил Айтуганов.

В МВД напомнили, что с 19 по 25 июня проводится ОПМ "Нелегал-2023" с целью выявления лиц, которые незаконно находятся в Казахстане, а также для пресечения каналов незаконной миграции на участке обслуживания департамента.

Напомним, в мае разыскиваемую в России по подозрению в сбыте наркотиков женщину задержали в Актобе. При этом она показала поддельные документы гражданки РК.

В том же месяце сотрудники Линейного отдела полиции столичного аэропорта задержали двух нетрезвых пассажиров рейса Москва – Астана. Нарушителями оказались граждане России 36 и 46 лет, которые находились в нетрезвом состоянии.

В Караганде разыскиваемого россиянина задержали по подозрению в закладке наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025817-obyavlennuyu-v-rozysk-rossiyanku-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/