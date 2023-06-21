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На 20-летнюю астанчанку без водительских прав завели уголовное дело за пьяную езду

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Девушка за рулем
Девушка за рулем. Иллюстративное фото: Nisian Hughes / Getty Images

На молодую жительницу столицы завели уголовное дело за езду на транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она была лишена прав, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, камеры центра оперативного наблюдения зафиксировали нарушительницу – водителя авто Toyota Camry – в 05:00 утра.

"По улице Аманат автомобиль передвигался, нарушая правила дорожного движения. Автомашина была остановлена патрульными полицейскими.

При проверке документов установлено, что 20-летняя водитель не в первый раз садится за руль в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в публикации.

В полиции отметили, что в 2021 году за невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел – пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – девушка была лишена водительских прав на 8 лет.

Согласно медицинскому освидетельствованию, девушка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести, рассказали в полиции.

Ее поместили под домашний арест, также по данному факту завели уголовное дело по статье 346 УК РК.

Автомобиль поместили на коммунальную стоянку.

В соответствии со статьей 346 УК РК, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказываются:

  • штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
  • либо лишением свободы на тот же срок.

Также лицо пожизненно лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025725-na-20-letnyuyu-astanchanku-bez-voditelskih-prav-zaveli-ugolovnoe-delo-za-pyanuyu-ezdu/

Автор: Айбекова Сауле
На 20-летнюю астанчанку без водительских прав завели уголовное дело за пьяную езду

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