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Банкам выдадут рекомендации по безопасности, сообщил Марат Ахметжанов

Опубликовано:

Здание банка
Банк. Иллюстративное фото: artpartner-images/Getty Images

Глава МВД Марат Ахметжанов ответил на вопрос журналистов о том, будут ли банкам рекомендовать принимать дополнительные меры безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты уточнили у министра, будут ли к банкам теперь предъявлять какие-то дополнительные требования безопасности.

"Конечно, конечно. Это все будет учтено, в ходе расследования будут, выяснены все причины, которые способствовали сегодняшнему инциденту.

Конечно, всем банкам будет выдано представление, рекомендации по устранению тех нарушений, которые способствуют (подобным ситуациям – прим. ред.), чтобы не было повторных таких инцидентов", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025296-dlya-bankov-sozdadut-dopolnitelnye-trebovaniya-po-bezopasnosti-soobschil-marat-ahmetzhanov/

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