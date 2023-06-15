"Настолько ей доверял, что дал код доступа": миллионы пропали со счета темиртаусца
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3 млн 670 тысяч тенге пропали со счета жителя Темиртау. Произошло это после того, как он, доверившись знакомой, сообщил ей код доступа к банковскому приложению, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В полицию обратился 57-летний житель Темиртау и сообщил, что неизвестное лицо похитило с его банковской карты 3 млн 670 тысяч тенге.
Изучив обстоятельства пропажи денег, стражи порядка предположили, что это мог сделать тот, кого мужчина хорошо знал.
Отрабатывая связи потерпевшего, правоохранители задержали 30-летнюю подозреваемую, с которой горожанин был знаком.
"Он настолько доверял ей, что даже сообщил код доступа к банковскому приложению. Задержанная дала признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража)", - сообщили в МВД.
Наказание за кражу в Казахстане
Согласно ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024892-nastolko-ey-doveryal-chto-dal-kod-dostupa-milliony-propali-so-scheta-temirtaustsa/