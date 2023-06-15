"Настолько ей доверял, что дал код доступа": миллионы пропали со счета темиртаусца

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

3 млн 670 тысяч тенге пропали со счета жителя Темиртау. Произошло это после того, как он, доверившись знакомой, сообщил ей код доступа к банковскому приложению, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию обратился 57-летний житель Темиртау и сообщил, что неизвестное лицо похитило с его банковской карты 3 млн 670 тысяч тенге.

Изучив обстоятельства пропажи денег, стражи порядка предположили, что это мог сделать тот, кого мужчина хорошо знал.

Отрабатывая связи потерпевшего, правоохранители задержали 30-летнюю подозреваемую, с которой горожанин был знаком.

"Он настолько доверял ей, что даже сообщил код доступа к банковскому приложению. Задержанная дала признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража)", - сообщили в МВД.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024892-nastolko-ey-doveryal-chto-dal-kod-dostupa-milliony-propali-so-scheta-temirtaustsa/