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Бывшего замакима Тараза экстрадировали в Казахстан (видео)

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Подозреваемый
Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/GenPr

Бывшего заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии. Сейчас он водворен в следственный изолятор Астаны. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

В надзорном органе рассказали, что Министерством юстиции Грузии удовлетворен запрос Генпрокуратуры РК о выдаче бывшего заместителя акима Тараза, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге.

"После совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

Принятыми мерами разыскиваемый установлен и задержан в Грузии", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы и при содействии МИД РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2021 года сообщалось, что бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, задержали в Грузии.

В Антикоре отметили, что экс-чиновнику предъявлены обвинения по статьям 189 ч.4 п.2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 362 ч.4 п.3 (Превышение власти или должностных полномочий) УК РК.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения их лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

А в соответствии со ст.362 ч.4 п.3 УК РК превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024840-byvshego-zamakima-taraza-ekstradirovali-v-kazahstan/

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