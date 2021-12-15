Экс-заместителя акима Тараза задержали в Грузии

Кайсар Сарытай. Фото: Антикоррупционная служба РК

Борцы с коррупцией Жамбылской области осуществляли международный розыск бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, подозреваемого в совершении коррупционных преступлений. Он был задержан в Грузии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

Экс-чиновника подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями 189 ч.4 п.2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 362 ч.4 п.3 (Превышение власти или должностных полномочий) УК РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД РК Кайсар Сарытай был задержан на территории Грузии и заключен под стражу.

В настоящее время осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947096-eks-zamestitelya-akima-taraza-zaderzhali-v-gruzii/