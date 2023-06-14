Вооруженных пистолетом мужчин задержали в Алматы (видео)

Мужчина с пистолетом. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

Алматинские полицейские задержали трех мужчин, которые были вооружены пистолетом, об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Оружие гражданин Т. 1997 года рождения, гражданин К. 1998 года рождения и гражданин Б. 1995 года рождения демонстративно "засветили" в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Стражи порядка задержали подозреваемых. У них был изъят пистолет МР-371 с 16 патронами.

Сообщается, что их личности будут проверены по учетам полиции на причастность к каким-либо противоправным действиям.

Кроме того, полицейские провели с задержанными праворазъяснительную работу.

Напомним, в марте сотрудники патрульного экипажа в одном из микрорайонов Алматы остановили водителя иномарки. В его автомобиле обнаружили пистолет и боеприпасы.

В конце мая в Алматы стражи порядка задержали водителя микроавтобуса, который вытащил "пистолет" во время конфликта на дороге.

Кроме того, сегодня алматинские полицейские задержали двоих мужчин. В курьерской сумке у одного из них нашелся газовый пистолет, который числится похищенным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024758-vooruzhennyh-pistoletom-muzhchin-zaderzhali-v-almaty-video/