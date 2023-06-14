Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вооруженных пистолетом мужчин задержали в Алматы (видео)

Опубликовано:

Мужчина с пистолетом
Мужчина с пистолетом. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

Алматинские полицейские задержали трех мужчин, которые были вооружены пистолетом, об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Оружие гражданин Т. 1997 года рождения, гражданин К. 1998 года рождения и гражданин Б. 1995 года рождения демонстративно "засветили" в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Стражи порядка задержали подозреваемых. У них был изъят пистолет МР-371 с 16 патронами.

Сообщается, что их личности будут проверены по учетам полиции на причастность к каким-либо противоправным действиям.

Кроме того, полицейские провели с задержанными праворазъяснительную работу.

Напомним, в марте сотрудники патрульного экипажа в одном из микрорайонов Алматы остановили водителя иномарки. В его автомобиле обнаружили пистолет и боеприпасы.

В конце мая в Алматы стражи порядка задержали водителя микроавтобуса, который вытащил "пистолет" во время конфликта на дороге.

Кроме того, сегодня алматинские полицейские задержали двоих мужчин. В курьерской сумке у одного из них нашелся газовый пистолет, который числится похищенным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024758-vooruzhennyh-pistoletom-muzhchin-zaderzhali-v-almaty-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.