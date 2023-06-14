Украденный пистолет и патроны нашли у курьера в Алматы

Задержанные. Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали двоих мужчин. В курьерской сумке у одного из них нашелся газовый пистолет, который числится похищенным, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным стражей порядка, двух мужчин на мопеде задержали около экопоста на Талгарской трассе.

Речь идет о гражданине Б. 1979 года рождения и гражданине Г. 1982 года рождения.

"В курьерской сумке были обнаружены 17 патронов разного калибра и пистолет Grand Power. В ходе предварительного исследования установлено, что предмет, похожий на пистолет, является газовым, с возможностью стрельбы травматическими патронами. При детальной проверке установлено, что данный пистолет числится похищенным", – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Сейчас данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

"Известно, что один из фигурантов ранее был судим за совершение ряда грабежей. Следствие по данному делу продолжается, в рамках уголовного дела назначено судебно-баллистическое исследование", – добавил полицейский.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Также в МВД подчеркнули, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом во второй части статьи, установлено наказание за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним.

Такие преступления наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно третьей части статьи незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Не признается добровольной сдача предметов, указанных в настоящей статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию", – говорится в УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024682-ukradennyy-pistolet-i-patrony-nashli-u-kurera-v-almaty/