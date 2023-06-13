Алматинец незаконно заработал 94 млн тенге на криптовалюте и попал под суд

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы индивидуального предпринимателя наказали за незаконную деятельность в сфере оборота цифровых активов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства по финмониторингу.

"Житель Алматы с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, алматинец создал интернет-ресурс, через который предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты. При этом регистрации или лицензии на предоставление финансовых услуг у мужчины не было.

"Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти 693 тыс. долларов, или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 год по ИП составил почти 94 млн тенге", - добавили в АФМ.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в виде штрафа.

Напомним, в январе этого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", которым регулируется деятельность майнеров и бирж цифровых активов.

В рамках этого закона вводится выдача лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу, а также аккредитация для цифровых майнинговых пулов - юридических лиц, предоставляющих свои мощности для майнинга.

Как объяснили авторы закона, эти процедуры обяжут майнеров становиться полноценными участниками экономики Казахстана и субъектами налогообложения. До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами, которые не приносили никакой пользы стране.

Этим же законом было введено понятие обеспеченного цифрового актива. Так, обеспеченные цифровые активы должны соответствовать следующим требованиям:

удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг; имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива; не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством; не признается финансовым инструментом или финансовым активом; содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив; имеет подтверждение имущественных и (или) интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива; имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива и (или) права на имущество.

Заниматься выпуском и обращением обеспеченных цифровых активов, согласно закону, может ИП или юрлицо, осуществляющее эксплуатацию цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами и имеющее разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Разрешение на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов выдается уполномоченным органом в сфере цифровых активов.

Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, являются субъектами финансового мониторинга и обязаны уведомлять физических и юридических лиц о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с обеспеченными цифровыми активами, говорится в законе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024558-94-mln-tenge-nezakonno-zarabotal-almatinets-na-kriptovalyute/