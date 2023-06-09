Командира роты ДПС уличили в пособничестве на покушение дачи взятки в Астане

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Командир роты ДПС департамента полиции Астаны подозревается в пособничестве на покушение дачи взятки, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Антикоррупционной службой по Астане в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении командира роты ДПС столичного ДП.

"Должностное лицо подозревается в пособничестве на покушение к даче взятки в крупном размере работникам судебной системы через бывшего сотрудника управления материально-технического обеспечения при прокуратуре гражданина Ж. за положительное решение по гражданскому делу", - заявили в Антикоре.

Как уточнили в ведомстве, гражданин Ж в прокуратуре занимал административную должность, оперативным сотрудником не являлся, а в период совершения преступления был безработным.

8 июня 2023 года с санкции следственного суда указанные лица были заключены под стражу.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в антикоррупционном ведомстве.

Отметим, ранее мы писали о том, что делать, если у вас требуют взятку. Подчеркивалось, что сами взяткодатели несут риски, начиная от денежного штрафа и до уголовного наказания.

На портале "Электронного правительства РК" говорится, что казахстанцы, столкнувшись с коррупцией, могут подать жалобу и получить награду. В то же время лицо, сообщившее о коррупции и участвующее в противодействии нарушению, находится под защитой государства - информация о таком лице является государственным секретом.

Сообщить о подобном нарушении казахстанцы могут с помощью нескольких способов:

позвонить в Антикоррупционную службу – можно набрать бесплатный номер 1424;

написать письмо – отправить его можно в территориальные департаменты Антикоррупционной службы; отправить обращение через портал Электронного правительства РК – потребуется наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП);

написать в блог председателя Агентства по противодействию коррупции – можно сделать это через сайт "Открытый диалог" или на официальной странице ведомства;

написать на электронную почту – kense@antikor.gov.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024071-komandira-roty-dps-podozrevayut-v-posobnichestve-na-pokushenie-dachi-vzyatki-v-astane/