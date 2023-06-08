Казахстанка взяла на себя кредит на 7,6 млн тенге по "совету" лжесотрудника банка

Разговор по телефону. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Улытауской области обратилась в полицию, заявив, что неизвестный выманил у нее свыше семи миллионов тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В отдел полиции города с письменным заявлением обратилась 37-летняя горожанка и попросила принять меры в отношении неизвестного, который, позвонив на мобильник, выманил у нее 7 млн 647 тысяч тенге", – говорится в публикации.

Женщина рассказала, что была дома, когда неизвестный позвонил ей на телефон и представился сотрудником банка, а затем попросил ради безопасности скачать приложение AnyDesk, сообщили в полиции.

"Женщина так и сделала, а затем узнала, что в одном из банков на нее оформлен онлайн-кредит и для его отмены необходимо повторно взять в этом же банке кредит. Заявительница оформила кредит на 4 млн 747 млн тенге. Полученные деньги были сразу же переведены на неизвестный счет", – рассказали в МВД.

Затем, как сообщается, по совету неизвестного она взяла еще один кредит в уже другом банке на сумму 2,9 млн тенге. По словам женщины, когда деньги были ему перечислены, с ней тут же прервали разговор.

Тогда гражданка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”, при этом проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника, рассказали в МВД.

О подобном случае мошенничества мы писали сегодня – 78-летняя пенсионерка из Павлодара отдала незнакомцам 30 тыс. долларов, желая помочь своему сыну, который якобы "попал в беду". Когда обман раскрылся, она обратилась в полицию.

В статье 190 УК РК приводится определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024008-kazahstanka-vzyala-na-sebya-kredit-na-76-mln-tenge-po-sovetu-lzhesotrudnika-banka/