"Принуждал подчиненных строить дом": казахстанец попал под следствие в Байконуре

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Siri Stafford/Getty Images

В Байконуре экс-начальника отдела одного из предприятий подозревают в злоупотреблении полномочиями и использовании подложного документа. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры комплекса "Байконур".

Как стало известно, прокурором комплекса в казахстанские правоохранительные органы направлено уголовное дело по обвинению 59-летнего бывшего начальника отдела одного из расположенных в Байконуре предприятий в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 (Злоупотребление полномочиями) и ч.3 ст.327 (Использование подложного документа) УК РФ.

"В ходе расследования установлено, что в период с 2019 по 2021 годы злоумышленник, используя свое служебное положение, под угрозой создания проблем по службе принуждал пятерых подчиненных сотрудников выполнять работы по строительству и благоустройству его частного дома, расположенного в селе Талсуат Кызылординской области", - отметили в надзорном органе.

Кроме того, добавили в ведомстве, в июне 2017 года обвиняемый с целью назначения на вышестоящую должность предоставил в отдел кадров предприятия подложный диплом о высшем образовании.

Свою вину он не признал. Однако собранная следствием доказательная база прокурором признана достаточной.

"В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования", - пояснили в прокуратуре комплекса "Байконур".

Добавим, что согласно ст.250 УК РК использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

А в соответствии со ст.385 УК РК использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023881-prinuzhdal-podchinennyh-stroit-dom-kazahstanets-popal-pod-sledstvie-v-baykonure/