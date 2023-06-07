Семейчанин "заработал" 21 млн тенге на выдуманных историях

Мужчины. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Жителя Семея подозревают в ряде эпизодов мошенничества. Сумма ущерба составила 21 млн тенге. Об этом сегодня сообщили в ДП Абайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 26 мая в полицию Семея обратился 32-летний местный житель. Он пояснил, что малознакомый мужчина под предлогом финансовых проблем завладел его денежными средствами в сумме 2 млн тенге.

Стражи порядка задержали 22-летнего подозреваемого. Выяснилось, что потерпевший по его просьбе оформил кредит в банке и отдал деньги ему.

Также поступило заявление от 21-летнего студента. Молодой человек сообщил, что познакомился с подозреваемым в марте текущего года. В ходе беседы злоумышленник своему новоиспеченному другу рассказал, что тяжело болен и ему нужна финансовая помощь для покупки дорогостоящих лекарств. Вернуть деньги обещал в течение недели.

Студент решил помочь и оформил на свое имя кредит на сумму 449 тыс. тенге, после чего передал деньги в руки 22-летнему знакомому, однако тот ничего ему не вернул.

После заявлений было начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 п.4 УК РК (Мошенничество). В ходе него установлена причастность подозреваемого к 21 аналогичному факту на общую сумму 21 млн тенге.

"Во время допроса задержанный пояснил, что денежные средства взял для вложения и покупки криптовалюты", - отметил заместитель начальника ДП Абайской области Нариман Кульдиков.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 п.4 УК РК мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Полицейские призывают казахстанцев не доверять малознакомым людям и не передавать им свои деньги и имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023792-semeychanin-zarabotal-21-mln-tenge-na-vydumannyh-istoriyah/