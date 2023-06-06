Бил детей во время занятий: тренер из Есика уволился и принес извинения

Карате. Иллюстративное фото: pexels.com

Оскандалившийся тренер по карате из Алматинской области публично принес извинения. Недавно видео с его участием вызвало возмущение среди казахстанцев, передает телеканал "Алматы".

Ранее в Сеть попали кадры побоев детей во время спортивных тренировок в детсаду в городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области – тренера обвинили в рукоприкладстве в отношении воспитанников.

Теперь родители детей просят наказать тренера Фархата Мусабекова, считая его поведение недопустимым. Руководство детского садика объявило мужчине строгий выговор.

"Он работает у нас с января этого года. Мы были в шоке, когда увидели по камерам, как он обращается с детьми. Когда он устраивался на работу, он принес все справки из наркологии и психдиспансера. То есть он адекватный человек. Фархат – заслуженный спортсмен района. Не знаем, что на него нашло. Состояние детей хорошее. Никаких ссадин и синяков нет", – сообщила воспитатель Айжан Тубекбаева.

Одновременно с этим нашлись и те, кто вступился за мужчину.

"Я сама с 8 лет обучаюсь у него. Выигрывала республиканские конкурсы по карате. Да, иногда он жестокий, но справедливый. Фархат агай учит нас дисциплине. Родители же знали, куда отдавали детей. Это спорт, и такое бывает", – сказала жительница города Карлыгаш Юсупова.

В районном отделе образования сообщили, что оскандалившийся тренер уволился по собственному желанию. Он принес публичные извинения за свои действия.

"Приношу свои извинения детям и их родителям. Всем, кого обидел. Я просто разнимал детей. Я неоднократно просил их успокоиться, а они дрались между собой. Сильный бил слабого. Вот я и растаскал их. Но умысла навредить им у меня не было", – признался тренер Фархат Мусабеков.

По словам зампрокурора Енбекшиказахского района Айдоса Жумабаева, в полиции в отношении Мусабекова возбудили уголовное дело, начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК.

Согласно части второй данной статьи, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с ним, наказывается:

штрафом в размере до 160 МРП (до 552 тыс. тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;

либо арестом на срок до 40 суток.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023506-bil-detey-vo-vremya-zanyatiy-trener-iz-esika-uvolilsya-i-prines-izvineniya/