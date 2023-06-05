Грубое нарушение ПДД кортежем попало на видео в Шымкенте

Кортеж. Фото: t.me/police_of_kz

В Шымкенте полицейские отреагировали на видео, на котором запечатлен кортеж, грубо нарушающий правила дорожного движения, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе мониторинга соцсетей полицейские Шымкента выявили видео, на кадрах которого кортеж автомашин грубо нарушает правила дорожного движения.

"Сотрудники полка патрульной полиции установили всех участников кортежа, а именно 17 владельцев иномарок, и привлекли их к адмответственности. В результате в отношении трех водителей Toyota Camry и пяти водителей Land Cruiser 200, двух водителей Lexus и двух водителей Kia, а также водителей Mersedes Benz и Jac составили протокол по статье 593 КоАП РК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по статье 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" и за тонировку стекол по статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" были привлечены два водителя Toyota Camry.

В МВД добавили, что по статье 630 КоАП РК "Повреждение дорог и других дорожных сооружений" составили административный протокол в отношении водителя Mersedes Benz Е270.

Добавим, что, согласно статье 593 КоАП РК:

несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП;

несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере 5 МРП;

действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП.

Согласно статье 595 КоАП РК:

невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП;

движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, влечет штраф в размере 10 МРП;

невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 594 и статьей 598 настоящего Кодекса, влечет штраф в размере 15 МРП;

действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 20 МРП.

Также, согласно части 5 статьи 590 КоАП РК, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП.

Кроме того, согласно статье 630 КоАП РК, повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия либо прогона животных вне специально отведенных мест и по дорогам с усовершенствованным покрытием, а также ограничение видимости средств регулирования дорожного движения вследствие установки различных сооружений или посадки зеленых насаждений, или несвоевременной их подрезки влекут штраф:

на физических лиц – в размере 2 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 МРП.

Нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие дорожно-транспортное происшествие с причинением потерпевшему легкого вреда здоровью, повреждением транспортных средств, грузов или иного имущества, влекут штраф:

на физических лиц в размере – 5 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 30 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023472-gruboe-narushenie-pdd-kortezhem-popalo-na-video/