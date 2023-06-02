Подростка избили и ограбили в Алматы

Подросток. Иллюстративное фото: bodnarchuk/Getty Images

28-летнего мужчину подозревают в нападении на подростка. Стражи порядка полагают, что он ограбил юношу, избив его, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сотрудники полиции Ауэзовского района города заявили, что местный житель 1995 года избил прохожего и забрал у него телефон.

"Предварительно, преступный умысел у злоумышленника созрел мгновенно, как только он увидел юношу с телефоном в руках. Он проследил за жертвой и, убедившись, что рядом никого нет, напал на него", - сообщил начальник районного УП Улан Абулхайыр.

Подозреваемый был задержан, также он признался в содеянном.

В настоящее время следствием установлена вероятная причастность задержанного к еще трем аналогичным преступлениям. Он взят под стражу.

Дело расследуют по статье "Грабеж" УК РК (статья 191 часть 2).

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в полиции.

Согласно положениям статьи 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023113-muzhchina-izbil-podrostka-i-zabral-ego-telefon-v-almaty/