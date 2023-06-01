Казахстанку задержали после досмотра на границе с Кыргызстаном

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На казахстанско-кыргызстанской границе задержали женщину, подозреваемую в провозе наркотиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета национальной безопасности РК.

В КНБ рассказали, что 31 мая департамент погранслужбы по Жамбылской области совместно с органами полиции провел задержание казахстанки, следовавшей из Кыргызстана.

"Во время личного досмотра у нее обнаружено наркотическое средство "героин" общим весом около 700 граммов. Подозреваемая женщина вместе с изъятым веществом передана в департамент полиции Жамбылской области для принятия процессуального решения", – говорится в публикации.

Добавим, что, согласно статье 296 УК РК, максимальное наказание за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

При этом в соответствии со статьей 297 УК РК, максимальное наказание за незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023008-provoz-narkotikov-presekli-pogranichniki-na-granitse-s-kyrgyzstanom/